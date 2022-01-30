Дембеле может уйти в «ПСЖ» уже зимой. «Барселона» ведет переговоры с парижанами

«Барселона» и «ПСЖ» обсуждают возможный трансфер вингера Усмана Дембеле.
Ранее появилась информация, что хавбек договорился с парижским клубом о переходе летом, когда он станет свободным агентом.
Diario Sport сообщает, что француз может оказаться в «ПСЖ» уже зимой. Клубы ведут переговоры.
Трансферное окно закрывается 31 января, поэтому у «Барсы» и «ПСЖ» сутки на оформление сделки.
Дембеле, срок контракта которого истекает по завершении сезона, не смог договориться с каталонской командой о продлении договора.