Дембеле может уйти в «ПСЖ» уже зимой. «Барселона» ведет переговоры с парижанами

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

«Барселона» и «ПСЖ» обсуждают возможный трансфер вингера Усмана Дембеле.

Ранее появилась информация, что хавбек договорился с парижским клубом о переходе летом, когда он станет свободным агентом.

Diario Sport сообщает, что француз может оказаться в «ПСЖ» уже зимой. Клубы ведут переговоры.

Трансферное окно закрывается 31 января, поэтому у «Барсы» и «ПСЖ» сутки на оформление сделки.

Дембеле, срок контракта которого истекает по завершении сезона, не смог договориться с каталонской командой о продлении договора.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные