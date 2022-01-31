Дембеле не хочет в «Арсенал». Он мог стать частью трансфера Обамеянга в «Барселону»

Полузащитник Усман Дембеле не намерен переходить из «Барселоны» в .

24-летний француз не заинтересован в том, чтобы стать частью трансфера форварда Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского клуба в каталонский, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Барса» старается найти решение, чтобы подписать Обамеянга. Форвард уже в Барселоне. Для сделки нужно, чтобы кто-то покинул «блауграну», а габонцу нужно пойти на значительное сокращение зарплаты.

Чалов едет в «Базель», «Барса» не может избавиться от Дембеле, Эриксен вернулся в АПЛ. Онлайн, который вы ждали