Дембеле не хочет в «Арсенал». Он мог стать частью трансфера Обамеянга в «Барселону»

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Полузащитник Усман Дембеле не намерен переходить из «Барселоны» в «Арсенал».

24-летний француз не заинтересован в том, чтобы стать частью трансфера форварда Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского клуба в каталонский, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Барса» старается найти решение, чтобы подписать Обамеянга. Форвард уже в Барселоне. Для сделки нужно, чтобы кто-то покинул «блауграну», а габонцу нужно пойти на значительное сокращение зарплаты.

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