Обамеянг ради перехода в «Барсу» готов на существенное снижение зарплаты

Нападающий хочет вторую часть сезона провести в «Барселоне».

32-летний форвард согласится на существенное снижение зарплаты ради перехода на правах аренды.

Diario Sport отмечает, что габонец готов играть за «Барсу» чуть ли не бесплатно. В «Арсенале» он получает 250 тысяч фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком «канониров».

Тем не менее для осуществления сделки каталонцам необходимо, чтобы Усман Дембеле покинул клуб. Это позволит вписаться в установленный потолок зарплат.

Статистику Обамеянга можно найти здесь.