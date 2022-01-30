Обамеянг ради перехода в «Барсу» готов на существенное снижение зарплаты

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вторую часть сезона провести в «Барселоне».

32-летний форвард согласится на существенное снижение зарплаты ради перехода на правах аренды.

Diario Sport отмечает, что габонец готов играть за «Барсу» чуть ли не бесплатно. В «Арсенале» он получает 250 тысяч фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком «канониров».

Тем не менее для осуществления сделки каталонцам необходимо, чтобы Усман Дембеле покинул клуб. Это позволит вписаться в установленный потолок зарплат.

Статистику Обамеянга можно найти здесь.

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