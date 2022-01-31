Обамеянг прибыл в Испанию. Для его аренды в «Барсу» все еще требуется уход кого-то из игроков «блауграны»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Барселону».
Габонец прибыл в Барселону для подписания контракта с «блауграной».
Обамеянг уже полностью договорился с «Барсой» об аренде, «канониры» тоже согласны на сделку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Для завершения трансфера по-прежнему требуется, чтобы кто-то из игроков ушел из испанского клуба.
Статистику Обамеянга можно найти здесь.
AUBAMEYANG ACABA DE LLEGAR A BARCELONA @JugoneslaSexta @elchiringuitotv pic.twitter.com/o5qW7MxcN3— Marc Fuster (@mfuster) January 31, 2022