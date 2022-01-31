Обамеянг прибыл в Испанию. Для его аренды в «Барсу» все еще требуется уход кого-то из игроков «блауграны»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Барселону».

Габонец прибыл в Барселону для подписания контракта с «блауграной».

Обамеянг уже полностью договорился с «Барсой» об аренде, «канониры» тоже согласны на сделку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Для завершения трансфера по-прежнему требуется, чтобы кто-то из игроков ушел из испанского клуба.

Статистику Обамеянга можно найти здесь.

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