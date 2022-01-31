Деспотович о Казани: «Негативный город». Вчера Джордже расторг контракт с «Рубином»

Нападающий Джордже Деспотович, вчера расторгший контракт с «Рубином», высказался о Казани.
«Негативный город», – сказал серб в эфире инстаграма.
Также высказалась девушка нападающего Софья Алендер, которая вела эфир вместе с Джордже.
«Я не люблю Казань. Я точно больше не приеду сюда. А если я нет, значит и он нет», – отметила девушка.
Ранее стало известно, что Деспотовича перевели в дубль «Рубина». Причиной назывался отказ игрока подписывать контракт с агентом главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.
«Конфликта не было. Я даже дочку назову Леонида». Деспотович ушел из «Рубина» – и отрицает ссору со Слуцким