Деспотович о Казани: «Негативный город». Вчера Джордже расторг контракт с «Рубином»

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Нападающий Джордже Деспотович, вчера расторгший контракт с «Рубином», высказался о Казани.

«Негативный город», – сказал серб в эфире инстаграма.

Также высказалась девушка нападающего Софья Алендер, которая вела эфир вместе с Джордже. 

«Я не люблю Казань. Я точно больше не приеду сюда. А если я нет, значит и он нет», – отметила девушка.

Ранее стало известно, что Деспотовича перевели в дубль «Рубина». Причиной назывался отказ игрока подписывать контракт с агентом главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

«Конфликта не было. Я даже дочку назову Леонида». Деспотович ушел из «Рубина» – и отрицает ссору со Слуцким

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