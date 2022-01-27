Дембеле принял, что ему лучше уйти из «Барсы» уже сейчас. Он не будет играть, если останется. Есть вариант с «ПСЖ»

Вингер Усман Дембеле может покинуть «Барселону» до закрытия январского трансферного окна.

Каталонский клуб дал понять футболисту, что ему лучше уйти уже сейчас, если он не подпишет новый контракт.

Француз не будет играть за «Барсу», если останется, поэтому он принял тот факт, что ему все же лучше сменить команду зимой.

Сейчас стороны работают над вариантами продолжения карьеры хавбека. Один из них – переход в .

Для «Барселоны» очень важно отпустить Дембеле, это позволит клубу пригласить новых футболистов.

В частности, сине-гранатовые работают над трансферами и .