Тибо Куртуа: «В Англии даже в пандемию покупают хороших игроков, но футбол – это не только деньги. «Реал» выбивал «Ливерпуль» из ЛЧ»

Вратарь «Реала» высказался об успешных выступлениях английских клубов в этом розыгрыше чемпионов.

– В 1/8 финала Лиги чемпионов доминирует Англия с четырьмя представителями. Как думаешь, почему?

– В последние годы в хороший менеджмент, Англия экономически мощнее. Это было видно в период пандемии, потому что там, несмотря на эту проблему, продолжали покупать хороших игроков.

Но футбол – это не только деньги. В прошлом сезоне «Реал» выбил , хотя и не смог обыграть «Челси». Посмотрим, что будет в этом сезоне, силен и будет бороться до конца.

Но очевидно, что в АПЛ даже аутсайдеры вроде «Ньюкасла» или «Норвича» получают больше, чем испанские или итальянские команды, благодаря доходам от телевизионных прав, – сказал бельгиец.