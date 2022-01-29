Тибо Куртуа: «В Англии даже в пандемию покупают хороших игроков, но футбол – это не только деньги. «Реал» выбивал «Ливерпуль» из ЛЧ»

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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался об успешных выступлениях английских клубов в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

– В 1/8 финала Лиги чемпионов доминирует Англия с четырьмя представителями. Как думаешь, почему?

– В последние годы в АПЛ хороший менеджмент, Англия экономически мощнее. Это было видно в период пандемии, потому что там, несмотря на эту проблему, продолжали покупать хороших игроков.

Но футбол – это не только деньги. В прошлом сезоне «Реал» выбил «Ливерпуль», хотя и не смог обыграть «Челси». Посмотрим, что будет в этом сезоне, «Реал» силен и будет бороться до конца.

Но очевидно, что в АПЛ даже аутсайдеры вроде «Ньюкасла» или «Норвича» получают больше, чем испанские или итальянские команды, благодаря доходам от телевизионных прав, – сказал бельгиец.

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