Тибо Куртуа: «В Англии даже в пандемию покупают хороших игроков, но футбол – это не только деньги. «Реал» выбивал «Ливерпуль» из ЛЧ»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался об успешных выступлениях английских клубов в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
– В 1/8 финала Лиги чемпионов доминирует Англия с четырьмя представителями. Как думаешь, почему?
– В последние годы в АПЛ хороший менеджмент, Англия экономически мощнее. Это было видно в период пандемии, потому что там, несмотря на эту проблему, продолжали покупать хороших игроков.
Но футбол – это не только деньги. В прошлом сезоне «Реал» выбил «Ливерпуль», хотя и не смог обыграть «Челси». Посмотрим, что будет в этом сезоне, «Реал» силен и будет бороться до конца.
Но очевидно, что в АПЛ даже аутсайдеры вроде «Ньюкасла» или «Норвича» получают больше, чем испанские или итальянские команды, благодаря доходам от телевизионных прав, – сказал бельгиец.