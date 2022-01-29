Роналду – фанатам: «Вы – моя мотивация двигаться дальше. Без вас футбол станет чем-то меньшим»

Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку.

«Послушайте внимательно, ведь то, что я сейчас скажу, идет от самого сердца. Когда эта платформа поднималась (в начале выступления Роналду появился перед публикой на выехавшей из-под земли платформе – прим. Sports.ru), я не ожидал, честно говоря, увидеть так много людей, которые будут ждать меня.

Вы – моя мотивация двигаться дальше, играть в футбол. Без вас футбол станет чем-то меньшим, потому что нас ведут фанаты. Ощущение тепла, которое вы даете, ваши мотивация и любовь переполняют меня гордостью.

Мне не хватает слов, чтобы выразить это, но я хочу сказать: спасибо вам всем, что пришли сюда, и выслушали то немногое, что я сказал. Знаю, вы ждали большего, но порой самое главное – эти краткие моменты, которые мы ценим. Спасибо, что пришли и поделились своей любовью, я очень ценю это», – сказал футболист на Всемирной выставке в Дубае.