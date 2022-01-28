Криштиану Роналду: «Хочу сказать молодым: слушайте отцов, учитесь, ведь мы все равны. Здоровье – это самое важное»

Нападающий дал ряд советов публике, выступая на Всемирной выставке в Дубае.

– Какой совет вы дадите людям? Что они могут изменить, чтобы сделать мир лучше?

– Как вы знаете, у меня четверо детей, и ожидается еще двое.

– Поздравляю!

– Спасибо.

Здоровье – это самое важное. Нужно заботиться о своем теле, о своем разуме, в духовном смысле в том числе. Речь не о культурах или религиях, ведь мы все одинаковы. Нужно учить ребят, как заботиться о своем теле, пить достаточно [воды], хорошо высыпаться, тренироваться, слушаться отцов, ведь они дают хорошие советы.

Думаю, надо следовать [хорошим] примерам. Как вы знаете, мне скоро будет 37, но я все еще играю. Все потому, что я хорошо обращаюсь со своим телом, берегу его. Дело не в возрасте, а в том, что ты даешь своему телу и своему разуму.

Я хочу сказать этим молодым ребятам: верьте в себя, слушайте отцов, учитесь, постарайтесь узнать как можно больше, ведь мы все равны. Мы все люди – и мы, наше поколение и все остальные поколения, должны подавать пример молодым, – сказал португалец.