Криштиану Роналду: «Не нужно быть одержимым технологиями. Сын постоянно спрашивает, когда у него будет телефон. Отвечаю: «Когда придет время»

Нападающий высказался о плюсах и минусах современных технологий.

«Давайте я расскажу на примере Криштиану-младшего – мой старший сын, ему 12 (исполняется в этому году, Криштиану-младший родился 17 июня 2010 года – прим. Sports.ru). Он постоянно спрашивает у меня, когда у него будет мобильный телефон. Я всегда отвечаю: «Когда придет время, он у тебя будет».

Нужно использовать преимущества технологий, но не нужно быть одержимым ими. Иногда я даю ему телефон на время, но не всегда. Детям нужно давать телефоны на определенное время, а не постоянно», – сказал португалец на Всемирной выставке в Дубае.

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