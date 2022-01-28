Крал считает, что Зобнин мог бы заиграть в АПЛ: «У него правильный менталитет, он хорошо готов физически»

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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий за «Вест Хэм» на правах аренды, ответил на вопрос, кто из футболистов красно-белых мог бы заиграть в АПЛ.

«Как мне кажется, у Романа Зобнина есть правильный менталитет для этого. Также он хорошо физически готов для этого – я не про мускулы, а про бег и атлетическую подготовку.

Но важный аспект – ты никогда не знаешь, как адаптируешься к новому городу, одноклубникам и языку. Это все очень сложно. Но по моему мнению, если выбирать кого-то из этого состава Спартака, это был бы Зоба», – сказал чех.

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