Крал считает, что Зобнин мог бы заиграть в АПЛ: «У него правильный менталитет, он хорошо готов физически»

Полузащитник «Спартака» , выступающий за на правах аренды, ответил на вопрос, кто из футболистов красно-белых мог бы заиграть в .

«Как мне кажется, у есть правильный менталитет для этого. Также он хорошо физически готов для этого – я не про мускулы, а про бег и атлетическую подготовку.

Но важный аспект – ты никогда не знаешь, как адаптируешься к новому городу, одноклубникам и языку. Это все очень сложно. Но по моему мнению, если выбирать кого-то из этого состава , это был бы Зоба», – сказал чех.