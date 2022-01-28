Ваноли о 2:2 со «Слованом»: «Сейчас моя цель – смотреть не на результат, а на рост «Спартака». Ошибки дают возможность прогрессировать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Слован Братислава товарищеские матчи (клубы) Спорт-Экспресс Паоло Ваноли Футбол

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги товарищеского матча против «Слована» (2:2).

«Сейчас моя цель – смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся. Я благодарю игроков. Сегодня был первый матч после очень большой нагрузки, поэтому определенная усталость у игроков была. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать.

Сейчас мы пробуем поставить нашу игру, но мы еще должны научиться работать как команда. Моя цель – сделать команду. Крайние защитники стараются применить то, что я им говорю.

Нам всегда нужно учиться, прежде всего головой. Необходимо делать то, что говорит тренер. Могу сказать, что они хорошо отыграли. «Слован» провел больше матчей, но это хороший первый матч», – сказал итальянский специалист.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные