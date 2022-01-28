«Спартак» упустил победу, ведя 2:0 в первом матче при Ваноли, – 2:2 со «Слованом»

сыграл вничью со (2:2) в товарищеском матче.

После сорока минут московский клуб вел со счетом 2:0, однако дважды пропустил после перерыва – на 60-й и 87-й минутах.

Это был первый матч во главе «Спартака» для главного тренера .

Спартак Россия – Слован Словакия – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Денисов (20), 2:0 – Бакаев (40), 2:1 – Вайсс (58), 2:2 – Чаврич (87).

«Спартак» (1-й тайм): Селихов, Джикия, Литвинов, Кофрие, Классен, Денисов, Умяров, Мозес, Игнатов, Бакаев, Соболев.

«Спартак» (2-й тайм): Свинов, Гапонов, Жиго, Гуца, Айртон, Рассказов, Зобнин, Пруцев, Хлусевич, Николсон, Ларссон.