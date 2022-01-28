Гончаренко об увольнении из «Краснодара»: «Прочитал на сайте. Никуда я не пропадал, телефон у меня всегда работает»

Бывший тренер «Краснодара» в «Коммент.Шоу» рассказал об увольнении из клуба.

– Вы пропали с радаров, какого-то общения с клубом не было, а в начале января объявляют, что контракт с вами расторгнут. Вы можете подтвердить, что ваш контракт прервали не из-за спортивных результатов, а из-за того, как вы себя повели?

– Я не вижу, за что мне тут должно быть стыдно. Я не делал ничего такого. Никуда я не пропадал. [Номер] не менял. У меня всегда работает и белорусский, и российский телефон.

– В заявлении «Краснодара» о расторжении контракта не было слов благодарности за проведенное вместе время. Было написано: «Контракт расторгнут». Довольно жестко.

– Я попробую закрыть эту тему. Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, что у меня язык вообще не поворачивается что-то плохое говорить в эту сторону.

Говорят, у «Краснодара» такой стадион, база, академия… А когда ты туда сам попадаешь, то понимаешь, насколько щепетильно все сделано для футбола.

– Вы о расторжении контракта знали или прочитали на сайте?

– Нет, я прочитал на сайте.

– 5 января. Вы спокойненько открываете интернет, там первая новость – «Краснодар» расторг контракт с Гончаренко»?

– Да, – сказал Гончаренко.

«Стыдно, что уехал из ЦСКА. Горячее говно быстро остывает». Гончаренко объяснил, как навредил побег и почему копился негатив в «Краснодаре»