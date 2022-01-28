Нападающий Душан Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины».

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, с форвардом заключен контракт до 30 июля 2026 года.

За серба заплатит 70+10 млн евро, 70 миллионов «бьянконери» выплатят тремя траншами, еще 10 миллионов – при достижении определенных спортивных показателей. Зарплата игрока в новом клубе составит 7 млн евро в год.

В этом сезоне сербский нападающий провел 24 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Влахович – монстр: по голам уступает только Левандовскому, помешан на рекордах и саморазвитии. Но очень однообразен