Влахович прибыл на медосмотр для «Ювентуса». За него заплатят 70+5 млн евро

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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович станет игроком «Ювентуса».

Футболист, которому сегодня исполняется 22 года, прибыл в медицинский центр туринского клуба, чтобы пройти необходимые тесты перед переходом в «Юве».

Пресс-служба клуба показала, как форвард прибыл на медосмотр, написав: «Доброе утро, Душан! 😁☀️»

Журналист Фабрицио Романо уточняет, что за серба «Юве» заплатит 70+5 млн евро, его зарплата – 7 млн евро в год. Ожидается, что в «Ювентусе» форвард возьмет 28-й номер.

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