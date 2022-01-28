Влахович прибыл на медосмотр для «Ювентуса». За него заплатят 70+5 млн евро

Нападающий «Фиорентины» станет игроком .

Футболист, которому сегодня исполняется 22 года, прибыл в медицинский центр туринского клуба, чтобы пройти необходимые тесты перед переходом в «Юве».

Пресс-служба клуба показала, как форвард прибыл на медосмотр, написав: «Доброе утро, Душан! 😁☀️»

Журналист Фабрицио Романо уточняет, что за серба «Юве» заплатит 70+5 млн евро, его зарплата – 7 млн евро в год. Ожидается, что в «Ювентусе» форвард возьмет 28-й номер.