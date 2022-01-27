Все детали трансфера Влаховича в «Ювентус» согласованы. Скоро он пройдет медосмотр и подпишет контракт

Нападающий «Фиорентины» продолжит карьеру в .

Все детали сделки, включая сумму трансфера, комиссионные агентам и зарплату форварда, согласованы.

«Юве» заплатит за 21-летнего игрока 75 миллионов евро. Серб будет зарабатывать семь миллионов евро в год.

В скором времени Влахович пройдет медосмотр в Турине и заключит с «бьянконери» долгосрочный контракт.

В этом сезоне нападающий провел 24 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.