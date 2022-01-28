«Барса» арендует Траоре у «Вулвс» с правом выкупа за 30 млн евро. Вингер уже в Испании

Вингер Адама Траоре переходит в «Барселону» из «Вулверхэмптона» на правах аренды.

По данным журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб арендует игрока с опцией выкупа за 30 млн евро.Траоре уже прилетел в Испанию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт.

Кроме того, Адама и «Барса» согласовали предварительный 5-летний контракт на случай, если сине-гранатовые решат выкупить игрока в июне.

Адама – воспитанник «Барселоны». В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах за и забил один гол. Статистика игрока – здесь.