«Барса» договорилась об аренде Траоре у «Вулвз» на выгодных условиях (Жерар Ромеро)

Вингер перейдет в «Барселону», если не произойдет неожиданного поворота.

Каталонский клуб закрыл сделку по аренде 26-летнго вингера до конца сезона на выгодных для клуба условиях, сообщает журналист Жерар Ромеро.

Трансфер продиктован в том числе ситуацией с Усманом Дембеле, который отстранен от матчей после того, как не продлил контракт.

Напомним, Траоре – воспитанник «Барселоны». В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах за «Вулверхэмптон» и забил 1 гол.

Статистика игрока – здесь.