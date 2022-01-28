Йоррит Хендрикс: «Не думаю, что в «Спартаке» у меня был шанс показать себя, но жизнь в Москве была отличной»

Полузащитнник Йоррит Хендрикс, перешедший из в на правах аренды, высказался о периоде, проведенном в московском клубе.

«Я до сих пор не жалею, что сделал тогда такой выбор, просто на спортивном уровне, к сожалению, ничего не сложилось. Я не думаю, что в «Спартаке» у меня действительно был шанс показать себя.

Жизнь в Москве была отличной, все шло хорошо. Я возвращаюсь [в ], но мои руки не опущены», – сказал Хендрикс.

Хавбек перешел в «Спартак» из ПСВ за 500 тысяч евро зимой 2021 года. Он провел за московский клуб 22 матча и не отметился результативными действиями.

Подробнее статистику 26-летнего опорника можно изучить здесь.