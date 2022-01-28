Товарищеские матчи. «Спартак» играет со «Слованом», «Динамо» против софийского ЦСКА, «Ростов» уступил «Штутгарту»

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Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона.

Товарищеские матчи

Испания, Марбелья

Ростов Россия – Штутгарт Германия – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Глебов (18), 1:1 – Тибиди (87), 1:2 – Ферстер (90).

 

ОАЭ, Дубай

Спартак Россия – Слован Словакия – 0:0 (первый тайм)

«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Кофрие, Классен, Денисов, Умяров, Мозес, Игнатов, Бакаев, Соболев.

Запасные: Свинов, Гуца, Гапонов, Айртон, Зобнин, Пруцев, Рассказов, Хлусевич, Николсон, Ларссон, Маркитесов.

 

Турция, Белек

Динамо Россия –  ЦСКА София Болгария – 17:00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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