Черчесов о первом поражении с «Ференцварошем»: «Хороший контрольный матч, но было и то, что меня не устроило»

Новый главный тренер подвел итоги товарищеского матча со словацким ДАК (0:2).

«Думаю, мы провели очень хороший контрольный матч, он стоил этих двух с половиной часов пути. В этом матче было крайне важно сыграть в свой футбол и выпустить некоторых игроков на 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. Ситуация ухудшается тем, что у нас десять игроков на карантине, трое из них уехали на Кубок Африки.

Сегодня кое-чем я остался доволен, но было и то, что меня не устроило. У нас есть еще неделя для подготовки к возобновлению чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не доставит нам проблем», – сказал Черчесов.

После 16 матчей клуб из Будапешта лидирует в чемпионате Венгрии, опережая «Кишварду» на одно очко и имея на игру меньше.