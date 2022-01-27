Варела опроверг, что «Динамо» скрывало информацию о ковиде: «У меня не было положительных тестов. Извиняюсь за неразбериху, я не давал интервью»

Защитник «Динамо» прокомментировал появившиеся в медиа публикации.

Уругваец, в частности, якобы сказал, что официально не сообщило в ноябре о его заражении ковидом: «Если бы «Динамо» это сделало, то я бы пропустил от 15 до 20 дней. Так что они не объявили, и через 10 дней я уже тренировался, а через 12 – играл».

«Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да еще и с такими якобы моими словами.

Я действительно не вакцинировался. О чем сказал в сборной. В клубе очень серьезно соблюдаются антиковидные меры. Я регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было.

Только тест на антитела показал, что они у меня имеются, и, возможно, я бессимптомно перенес заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда это было.

В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку», – сказал Варела.