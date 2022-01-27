Гильермо Варела: «Динамо» не сообщило о моем ковиде официально, ведь я пропустил бы 15-20 дней. Через 12 дней я уже играл»

Защитник объяснил, почему не смог поехать в сборную Уругвая на предстоящие матчи квалификации ЧМ-2022.

«Несколько дней назад, когда мы с «Динамо» отправлялись на сборы в Катар, мне позвонил менеджер сборной Уругвая Эдуардо Белза. Когда я сказал ему, что не вакцинирован, он ничего не понял.

Я объяснил Эдуардо, что болел коронавирусом, поэтому у меня нет вакцины. Он ответил: «Нет проблем, значит, у тебя есть официальный сертификат о том, что ты переболел. Ты можешь въехать в Парагвай».

Но проблема в том, что клуб так и не объявил о моем коронавирусе официально. Если бы «Динамо» это сделало, то я бы пропустил от 15 до 20 дней. Так что они не объявили, и через 10 дней я уже тренировался, а через 12 – играл.

В «Динамо» не требуют вакцинироваться. Я хотел сделать Pfizer в Уругвае, но все осложнилось, когда в ноябре я заразился. Теперь для вакцинации нужно ждать от трех до шести месяцев», – сказал Варела.