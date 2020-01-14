Роналду заблокировал Transfermarkt в инстаграме. Криштиану не понравилась его стоимость

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Жорже Мендеш соцсети ахахаха Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен оценкой своей трансферной стоимости от портала Transfermarkt.

В своем инстаграме Transfermarkt опубликовал символическую сборную игроков, являющихся клиентами агента Жорже Мендеша.

Цена 35-летнего португальца по оценке Transfermarkt – 75 млн евро.

«Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость», – написал Transfemarkt в комментариях к посту.

Роналду забил 21 гол в 21 матче нынешнего сезона Серии А. Его статистику можно изучить здесь.

 
 
 
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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

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