Роналду заблокировал Transfermarkt в инстаграме. Криштиану не понравилась его стоимость

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен оценкой своей трансферной стоимости от портала Transfermarkt.
В своем инстаграме Transfermarkt опубликовал символическую сборную игроков, являющихся клиентами агента Жорже Мендеша.
Цена 35-летнего португальца по оценке Transfermarkt – 75 млн евро.
«Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость», – написал Transfemarkt в комментариях к посту.
Роналду забил 21 гол в 21 матче нынешнего сезона Серии А. Его статистику можно изучить здесь.
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