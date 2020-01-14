Роналду заблокировал Transfermarkt в инстаграме. Криштиану не понравилась его стоимость

Нападающий «Ювентуса» остался недоволен оценкой своей трансферной стоимости от портала Transfermarkt.

В своем инстаграме Transfermarkt опубликовал символическую сборную игроков, являющихся клиентами агента .

Цена 35-летнего португальца по оценке Transfermarkt – 75 млн евро.

«Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость», – написал Transfemarkt в комментариях к посту.

Роналду забил 21 гол в 21 матче нынешнего сезона Серии А. Его статистику можно изучить здесь.