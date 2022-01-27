«Кристал Пэлас» интересуется Фоминым на случай, если не сможет взять ван де Бека из «МЮ» («Чемпионат»)

Полузащитник может продолжить карьеру в Англии, утверждает «Чемпионат».

По данным источника, россиянин входит в шорт-лист английского клуба на эту зиму. До закрытия трансферного окна «Пэлас» рассчитывает укрепить среднюю линию.

«Под первым номером в списке идет голландский хавбек Донни ван де Бек. Но в случае срыва переговоров клуба с он рассмотрит возможность приобретения Фомина», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В этом сезоне 24-летний опорник провел 19 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.