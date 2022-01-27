«Лацио» хочет подписать Миранчука (Il Messaggero)

интересен полузащитник «Аталанты» .

По данным Il Messaggero, римляне заинтересованы в подписании контракта с 26-летним хавбеком.

В Миранчуке видят замену нападающему Ведату Мурики, который переходит в «Мальорку». Помимо Алексея, «Лацио» предложили форварда «Валенсии» Макси Гомеса, пишет журналист TMW Марко Контерио.

Ранее сообщалось, что не отпустила игрока в «Дженоа» из-за психологических проблем Йосипа Иличича. Тренер Джан Пьеро Гасперини попросил клуб заблокировать трансфер.

В этом сезоне россиянин провел 13 матчей за «Аталанту» в Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.