«Лацио» хочет подписать Миранчука (Il Messaggero)

Теги Лацио Аталанта Валенсия серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Алексей Миранчук Ведат Мурики Макси Гомес Футбол

«Лацио» интересен полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

По данным Il Messaggero, римляне заинтересованы в подписании контракта с 26-летним хавбеком.

В Миранчуке видят замену нападающему Ведату Мурики, который переходит в «Мальорку». Помимо Алексея, «Лацио» предложили форварда «Валенсии» Макси Гомеса, пишет журналист TMW Марко Контерио.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» не отпустила игрока в «Дженоа» из-за психологических проблем Йосипа Иличича. Тренер Джан Пьеро Гасперини попросил клуб заблокировать трансфер.

В этом сезоне россиянин провел 13 матчей за «Аталанту» в Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные