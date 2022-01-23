Миранчук травмировал бедро в игре «Аталанты» с «Лацио»

«Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) в 23-м туре Серии А.

Полузащитник бергамасков в первом тайме получил повреждение задней поверхности левого бедра, однако сумел продолжить матч.

В середине второго тайма он усугубил травму, обыгрывая хавбека римлян , и был вынужден покинуть поле. Вместо россиянина на 71-й минуте вышел защитник .

В текущем сезоне Миранчук провел 13 игр в Серии А, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.