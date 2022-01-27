Некоторые атакующие игроки «Челси» недовольны Тухелем и думают о смене клуба летом (The Athletic)

Некоторые игроки недовольны своим положением при .

Как пишет The Athletic со ссылкой на свой источник, нападающий Ромелу Лукаку – не единственный футболист, который выражает недовольство.

Многие атакующие футболисты недовольны тем, как Тухель использует их. Кроме того, их не устраивает отношение со стороны тренера. Ситуация серьезна, и многие из этих игроков думают о том, чтобы уйти из «Челси» летом.

Один из источников считает отсутствие стабильности в выборе состава основной причиной, по которой ни один нападающий «Челси» так и не стал играть значительную роль на поле.

Еще одним непростым моментом является манера общения с игроками атаки, которую избрал Тухель. Источник описывает его поведение как «жестокое». Игроки регулярно подвергаются шквалу критики за каждое неправильное решение и упущенный момент – как в матчах, так и на тренировках.

Следствием этого, утверждает источник, является неуверенность форвардов «Челси» в себе. Они боятся играть на инстинктах, пробовать разные решения и рисковать.

Интенсивность критики Тухеля также создала у некоторых игроков впечатление, что выбор состава основан на эмоциях тренера, а не на физической форме и уровне готовности.

«Дело не в усталости. Что-то не так. Это типичный «Челси». Новый тренер хорошо работает, проходит 12-18 месяцев, и люди начинают разочаровываться. Некоторые игроки видят события через особую призму. Нельзя, чтобы для кого-то были одни правила, а для кого-то – другие. Некоторые смотрят на тех, кто выходит в старте, не очень хорошо играет, но сохраняет место в составе.

Люди начинают все сильнее раздражаться, особенно сейчас, когда победа в – не на расстоянии вытянутой руки. Когда все идет отлично, такое проще принимать. Игроки, которые не всегда попадают в состав, начинают думать о том, что им нужно сменить клуб, чтобы играть чаще.

Уважение к работе, которую проделал Тухель, все еще присутствует, но связь уже не так крепка, как раньше», – сказал источник, близкий к игрокам «Челси».