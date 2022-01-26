Джанни Инфантино: «В Европе ЧМ проходит дважды в неделю, ведь там играют лучшие. Но мы должны быть более инклюзивными, охватить весь мир»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о роли, которую может сыграть проведение чемпионата мира каждые два года.

«Я понимаю, что в Европе чемпионат мира проходит два раза в неделю, потому что лучшие футболисты играют в Европе. Поэтому в Европе нет необходимости в дополнительных возможностях и мероприятиях.

Но если подумать об остальной части мира и подавляющем большинстве стран Европы, где не играют лучшие игроки и которые не участвуют в крупных соревнованиях, то нужно задуматься о том, что выходящее за рамки спорта может привнести футбол. Мы должны найти способ охватить весь мир.

Мы обсудим лучшие способы для того, чтобы быть более инклюзивными, не просто вести разговоры о том, чтобы говорить «нет» дискриминации, а на самом деле осуществлять действия в этом направлении.

Быть более инклюзивными, пригласив всех на борт. Попытаться дать возможности, надежду и чувство собственного достоинства всему миру», – сказал Инфантино в Европейском совете.