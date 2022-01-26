«Фиорентина» покупает Кабрала за 16 млн евро на замену Влаховичу

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«Фиалки» согласовали переход форварда из «Базеля» за 16 миллионов евро (включая бонусы).

Ранее стало известно, что Влахович будет продан в туринский клуб за 75 миллионов евро. Кабрал был главным вариантом «Фиорентины» на случай ухода серба.

В этом сезоне 23-летний бразилец забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.