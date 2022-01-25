Дембеле хочет встретиться с Лапортой, чтобы уладить конфликт с «Барсой». Усман намерен продлить контракт

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Вингер Усман Дембеле намерен снизить напряжение, возникшее между ним и «Барселоной» из-за отказа продлить контракт.

Француз хочет лично встретиться с президентом «блауграны» Жоаном Лапортой, сообщает Diario Sport. Игрок настаивает, что он намерен продлить соглашение.

Дембеле хочет последовать примеру своего одноклубника Самюэля Умтити. Прошлым летом защитник встретился с Лапортой, после чего отношения сторон стали лучше.

«Барса» устала от Дембеле, он больше не сыграет за клуб. Хави до последнего верил в Усмана – бесполезно

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