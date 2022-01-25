Рэшфорда и Лингарда раскритиковали за фото с рэпером, оскорблявшим евреев. Оба осудили антисемитизм после этого

Игроки и подверглись критике за фото с рэпером Wiley.

Один из основоположников грайма выложил в инстаграме фото с футболистами, сделанное на прошлой неделе в Дубае, а затем удалил.

Рэшфорда и Лингарда раскритиковали потому, что Wiley в прошлом году был забанен в твиттере за антисемитизм. В частности, рэпер называл евреев «трусами и змеями».

После поднявшейся критики Рэшфорд высказался о недопустимости антисемитизма.

«Я считаю, что борьба с антисемитизмом в футболе и вне его требует большего внимания, чем сейчас. Теперь я понимаю, что, с учетом контекста, это фото можно было воспринять неправильно.

Я хотел бы подчеркнуть, что не одобряю и не буду мириться с дискриминационными высказываниями или поведением любого рода, направленным против еврейского или любого другого сообщества», – заявил форвард «МЮ».

Лингард же написал в твиттере, что «не оправдывает никакие формы расизма».