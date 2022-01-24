Дом Бензема ограбили во время матча с «Эльче». Такое уже происходило в 2019-м во время игры с «Барсой»

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Дом нападающего «Реала» Карима Бензема был ограблен.

Преступники проникли на виллу в элитном жилом комплексе во время матча «сливочных» с «Эльче» (2:2), в котором француз принимал участие.

Злоумышленники разбили ставни и окна дома кувалдой, после чего вынесли множество ценных вещей.

Полиция прибыла на место происшествия после того, как сам Бензема, прибывший домой, включил сигнализацию. Полиция выясняет, почему сигнализация не сработала раньше.

Дом Бензема уже грабили в 2019 году во время матча с «Барселоной».

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