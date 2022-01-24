Автогол «Реймса» в матче с «ПСЖ» переписали на Верратти. Теперь у Месси есть ассист

Вчера «ПСЖ» разгромил «Реймс» (4:0) в матче 22-го тура Лиги 1.
На 67-й минуте парижане забили третий мяч. Изначально он был записан как автогол защитника «Реймса» Ваута Фаса, но затем мяч был переписан на хавбека Марко Верратти. Таким образом, у итальянца дубль в этой игре.
В эпизоде с голом полузащитник получил пас от Лионеля Месси и пробил по воротам практически от границы штрафной. Мяч попал в Фаса, случился рикошет, и мяч оказался в сетке.
После того, как гол был переписан на Верратти, на счету Месси в этом матче тоже появилось результативное действие – ассист.
После внесений изменений в статистику на счету аргентинца 1 гол и 5 результативных передач в 12 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.