Автогол «Реймса» в матче с «ПСЖ» переписали на Верратти. Теперь у Месси есть ассист

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Реймс Марко Верратти Ваут Фас Футбол

Вчера «ПСЖ» разгромил «Реймс» (4:0) в матче 22-го тура Лиги 1.

На 67-й минуте парижане забили третий мяч. Изначально он был записан как автогол защитника «Реймса» Ваута Фаса, но затем мяч был переписан на хавбека Марко Верратти. Таким образом, у итальянца дубль в этой игре.

В эпизоде с голом полузащитник получил пас от Лионеля Месси и пробил по воротам практически от границы штрафной. Мяч попал в Фаса, случился рикошет, и мяч оказался в сетке.

После того, как гол был переписан на Верратти, на счету Месси в этом матче тоже появилось результативное действие – ассист.

После внесений изменений в статистику на счету аргентинца 1 гол и 5 результативных передач в 12 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные