Автогол «Реймса» в матче с «ПСЖ» переписали на Верратти. Теперь у Месси есть ассист

Вчера разгромил (4:0) в матче 22-го тура Лиги 1.

На 67-й минуте парижане забили третий мяч. Изначально он был записан как автогол защитника «Реймса» , но затем мяч был переписан на хавбека . Таким образом, у итальянца дубль в этой игре.

В эпизоде с голом полузащитник получил пас от и пробил по воротам практически от границы штрафной. Мяч попал в Фаса, случился рикошет, и мяч оказался в сетке.

После того, как гол был переписан на Верратти, на счету Месси в этом матче тоже появилось результативное действие – ассист.

После внесений изменений в статистику на счету аргентинца 1 гол и 5 результативных передач в 12 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.