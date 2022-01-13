Жиго близок к переходу в «Трабзонспор» (Aksam)

Теги Спартак премьер-лига Россия Трабзонспор высшая лига Турция возможные трансферы Самюэль Жиго Футбол

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго близок к переходу в турецкий «Трабзонспор».

По информации Aksam, Жиго присоединится к команде в течение недели.

Сообщается, что клуб близок к согласованию условий личного контракта с футболистом, чье соглашение с российским клубом действует до конца этого сезона. 

Жиго сообщил руководству красно-белых, что не будет продлевать контракт. 

«Трабзонспор» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Клуб набрал 49 очков после 20 матчей.

В текущем сезоне РПЛ Жиго провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

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