В «Барсе» не верят, что у Дембеле расстройство желудка. Его накажут

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Вингер Усман Дембеле не явился на утреннюю тренировку «Барселоны».

После занятия тренер Хави назвал тех, кто включен в заявку на матч Ла Лиги против «Алавеса». Однако француз так и не появился. Сотрудник «Барселоны» позвонил Дембеле, чтобы тот явился на базу, но француз сказал, что у него проблемы с желудком.

Несмотря на официальное заявление «Барсы» о том, что у Дембеле расстройство желудка, клуб не счел убедительным такое оправдание. Врачи не замечали у него проблем со здоровьем.

К Дембеле могут применить санкции за нарушение правил. Сейчас дело находится в руках юридического отдела клуба, который должен оценить серьезность проступка и установить соответствующее наказание.

Стоит отметить, что Дембеле остался вне состава на второй матч подряд. Сообщалось, что клуб делает так из-за нежелания игрока продлевать контракт.

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