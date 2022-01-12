Бензема – второй после Месси игрок в истории класико с двузначным числом голов и ассистов. У Карима 11+10, у Лео – 26+14

Нападающий отдал голевую передачу на Винисиуса Жуниора в матче полуфинала Суперкубка Испании (1:1, перерыв).

Это десятый ассист Бензема в матчах против этого соперника. Также на его счету 11 мячей в .

Он стал вторым игроком в истории этого противостояния, на чьем счету двузначное количество и голов, и голевых передач. Первый – бывший форвард каталонцев – у него 26 мячей и 14 ассистов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – «Реал».