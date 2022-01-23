Игнатьев об уходе из «Краснодара»: «Не понял позицию клуба. Думаю, сыграл мой образ плохого мальчика, а это вообще не я»

Нападающий «Рубина» высказался об уходе из в 2019 году.

– Слышал, что «Краснодар» не рассчитывал на тебя и решил продать. То есть трансфер в – не твоя инициатива. Это так?

– Да, я тогда не понял их позицию, почему так произошло. Были разногласия по новому контракту, но мы их урегулировали. Вскоре после этого клуб решил меня продать.

Не стал препятствовать, настаивать, что хочу остаться, но я действительно не хотел уходить. Но не мог же сказать: «Как так? Оставьте меня». Неудобно такое говорить, да и все равно ни на что бы не повлияло. «Если вы так хотите, хорошо».

– Есть догадки, с чего вдруг такая резкая перемена? Хотели продлить контракт, продлили и тут же выставили на трансфер.

– Думаю, сыграл мой образ плохого мальчика, который формировался еще с академии. Переживали, что буду нарушать дисциплину и негативно влиять на имидж клуба. Не знаю, что-то щелкнуло, и они решили, что меня лучше продать.

– Не считаешь себя плохим мальчиком?

– Самое главное не то, что говорят, а то, о чем молчат. Да, попадаюсь в истории, но это не отражает всей картины и не говорит обо мне как о человеке, спортсмене. Может быть, кто-то меня сильно не любит, но мой образ из медиа – это вообще не я.

Поверьте, это сплошь и рядом везде. Все отдыхают, это нормально. Все люди. На тренировках всегда выкладываюсь на 100%, ни одной не пропустил без уважительной причины. Никогда ко мне не было претензий в этом плане ни от кого.

Но мне создали образ в интернете, который поддерживается. Может быть, кому-то это удобно? Правда, я не понимаю, кому. Я никому не делал ничего плохого.

– Не расстроился из-за слов Галицкого? В сентябре он сказал, что ты не игрок основы для клубов из топ-5.

– Нет. Человек, который столько вложил в развитие нашего футбола и страны, имеет право на любое мнение. Максимальное уважение к нему.

Сергей Николаевич – очень эмоциональный человек, он может и поменять позицию. Людям на такой высоте это свойственно из-за большой ответственности. Многое слышал в свой адрес, это абсолютно нормальная история, – сказал Игнатьев.