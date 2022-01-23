«Ливерпуль» нанял психотерапевта, чтобы помочь молодым игрокам справиться с оскорблениями в интернете и внезапной славой

озаботился психологическим состоянием молодых игроков команды.

Клуб нанял психотерапевта Ишбель Стрейкер, которая будет помогать молодым футболистам справиться с потенциальными психологическими проблемами, сообщает Daily Mail.

Психотерапевт будет проводить индивидуальные занятия с игроками. Специалист будет помогать им справиться с оскорблениями и расизмом в интернете, зависимостями и последствиями внезапной славы.

Стрейкер будет работать с футболистами академии мерсисайдцев и командой до 23 лет.