«Ливерпуль» нанял психотерапевта, чтобы помочь молодым игрокам справиться с оскорблениями в интернете и внезапной славой

«Ливерпуль» озаботился психологическим состоянием молодых игроков команды.
Клуб нанял психотерапевта Ишбель Стрейкер, которая будет помогать молодым футболистам справиться с потенциальными психологическими проблемами, сообщает Daily Mail.
Психотерапевт будет проводить индивидуальные занятия с игроками. Специалист будет помогать им справиться с оскорблениями и расизмом в интернете, зависимостями и последствиями внезапной славы.
Стрейкер будет работать с футболистами академии мерсисайдцев и командой до 23 лет.