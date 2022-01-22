«Ощущение, что Салаха не уважает весь мир, когда дело доходит до наград». Невилл об отсутствии индивидуальных призов у Мо

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» выразил мнение, что нападающего недооценивают, на фоне неполучения им наград по итогам 2021 года.

Египтянин занял 7-е место в голосовании за , 3-е место в борьбе за приз от ФИФА. Также Мохамед не попал в команду года по версии FIFPro.

«Есть ощущение, что весь мир его не уважает, когда дело доходит до таких наград», – заявил Невилл в эфире Sky Sports.

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