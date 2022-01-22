«Ощущение, что Салаха не уважает весь мир, когда дело доходит до наград». Невилл об отсутствии индивидуальных призов у Мо

Теги Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия рейтинги Золотой мяч Мохамед Салах The Best Футбол

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха недооценивают, на фоне неполучения им наград по итогам 2021 года.

Египтянин занял 7-е место в голосовании за «Золотой мяч», 3-е место в борьбе за приз The Best от ФИФА. Также Мохамед не попал в команду года по версии FIFPro.

«Есть ощущение, что весь мир его не уважает, когда дело доходит до таких наград», – заявил Невилл в эфире Sky Sports.

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