«Ощущение, что Салаха не уважает весь мир, когда дело доходит до наград». Невилл об отсутствии индивидуальных призов у Мо

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха недооценивают, на фоне неполучения им наград по итогам 2021 года.
Египтянин занял 7-е место в голосовании за «Золотой мяч», 3-е место в борьбе за приз The Best от ФИФА. Также Мохамед не попал в команду года по версии FIFPro.
«Есть ощущение, что весь мир его не уважает, когда дело доходит до таких наград», – заявил Невилл в эфире Sky Sports.
🧐 Изучаем голоса премии ФИФА: Неймар – аутсайдер (за него только Месси, Тиаго Силва и тренер Лаоса), игроки часто выбирают друзей