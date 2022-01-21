Василий Конов подарит две подписки на футбольные каналы «Матч ТВ» пользователям Sports.ru за комментарии к его интервью Александру Головину

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов пообещал подарить подписку на футбольные каналы за оригинальные комментарии к его интервью журналисту Sports.ru Александру Головину.

«Давайте повторю за Сашей Тащиным – автор самого заплюсованного комментария + автор комментария, который выберем в редакции, получат подписки», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Ранее генеральный продюсер «Матча» Александр Тащин подарил две подписки на футбольные каналы пользователям Sports.ru за комментарии к его интервью Владиславу Воронину.

Комментарии к интервью Василия Конова модерируются в соответствии с правилами сайта.

Одним из победителей станет автор заплюсованного комментария, результат будет зафиксирован 21 января в 23:59 по московскому времени. Второго победителя выберет редакция «Матча».

Промокоды на подписку на футбольные каналы холдинга «Матч ТВ» будут отправлены победителям редакцией Sports.ru.

Василий Конов – новый босс «Матч ТВ». Головин спросил у него про работу на Дмитрия Киселева, завтрак с Заремой, корпоратив с Лепсом и инсайд про смерть Пеле