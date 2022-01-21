Хави о вылете из Кубка Испании: «У «Барсы» остались Ла Лига и Лига Европы. Нужно прийти в себя после этого удара»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Атлетиком» (2:3, дополнительное время) в 1/8 финала Кубка Испании.
– Они обыграли нас за счет интенсивности.
У нас остались Ла Лига и Лига Европы. Нужно прийти в себя после этого удара. Будет трудно это переварить, но нужно думать о воскресной игре [с «Алавесом» на выезде].
Не думаю, что ситуация с Дембеле повлияла на нас – это дело клуба, ничего больше.
Завтра узнаем диагноз Фати – он пострадал. Вообще, вся команда страдала.
– Что скажете о пенальти за игру рукой Альбы?
– Не знаю, я не буду оценивать работу судьи, – сказал тренер.