Хави о вылете из Кубка Испании: «У «Барсы» остались Ла Лига и Лига Европы. Нужно прийти в себя после этого удара»

Теги Барселона Атлетик Хави Ла Лига Кубок Испании судьи Анссумане Фати Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Атлетиком»  (2:3, дополнительное время) в 1/8 финала Кубка Испании.

– Они обыграли нас за счет интенсивности.

У нас остались Ла Лига и Лига Европы. Нужно прийти в себя после этого удара. Будет трудно это переварить, но нужно думать о воскресной игре [с «Алавесом» на выезде].

Не думаю, что ситуация с Дембеле повлияла на нас – это дело клуба, ничего больше.

Завтра узнаем диагноз Фати – он пострадал. Вообще, вся команда страдала.

– Что скажете о пенальти за игру рукой Альбы?

– Не знаю, я не буду оценивать работу судьи, – сказал тренер.

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