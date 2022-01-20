«Локомотив» заплатит 2,5 млн евро за 21-летнего форварда «Монако» Изидора. Контракт – на 4,5 года

Теги Локомотив Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Вильзон Изидор Спорт-Экспресс деньги Футбол

Нападающий «Монако» Вильзон Изидор продолжит карьеру в РПЛ.

21-летний француз близок к переходу в «Локомотив».

По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб заплатит за Изидора 2,5 миллиона евро. Форвард в ближайшее время попишет контракт на 4,5 года.

Контракт форварда с «Монако» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.

В этом сезоне Изидор провел 9 матчей во всех турнирах, сыграв в Лиге 1 в общей сложности лишь 46 минут. Подробнее его статистика – здесь.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Бастия-Борго» из Лиги 3.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные