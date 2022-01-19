Галицкий о «Краснодаре»: «Доведем 11 воспитанников в стартовый состав. Фарке в восторге от нашей молодежи»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Даниэль Фарке Спорт-Экспресс Футбол

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о стратегии развития клуба.

«Стратегия, философия – это высокопарные слова, которые произносятся в футболе. Мы тренируемся каждый день, выходим играть в выходной, чтобы наши болельщики пришли и увидели это действо.

Стратегия на пять лет стать чемпионом вселенной – у нас этого нет. У нас существует только следующее воскресенье.

Правда у нас одна, мы доведем 11 воспитанников в стартовый состав. Новый тренер [Даниэль Фарке] в восторге от наших молодых ребят», – сказал Галицкий в эфире «Матч Премьер».

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