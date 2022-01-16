Хави разочарован решением Дембеле не продлевать контракт и чувствует себя обманутым, но не будет держать Усмана вне состава «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Хави разочарован решением вингера Усмана Дембеле не продлевать контракт, истекающий летом.
Как сообщает As, тренер считает себя обманутым и винит в произошедшем агента футболиста – Муссу Сиссоко. По мнению испанца, у Дембеле «токсичное окружение».
При этом Хави, вопреки публиковавшейся ранее информации, не собирается исключать полузащитника из состава до конца сезона. Тренер также понимает, что для «Барселоны» лучшим выходом было бы продать Дембеле зимой по финансовым причинам и из-за возможной негативной реакции фанатов на футболиста во время домашних игр клуба.
«Барса» отзовет предложение Дембеле о продлении контракта, чтобы он не передумал. Усмана могут перестать выпускать на поле до конца сезона