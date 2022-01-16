Хави разочарован решением Дембеле не продлевать контракт и чувствует себя обманутым, но не будет держать Усмана вне состава «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Хави разочарован решением вингера не продлевать контракт, истекающий летом.

Как сообщает As, тренер считает себя обманутым и винит в произошедшем агента футболиста – Муссу Сиссоко. По мнению испанца, у Дембеле «токсичное окружение».

При этом , вопреки публиковавшейся ранее информации, не собирается исключать полузащитника из состава до конца сезона. Тренер также понимает, что для «Барселоны» лучшим выходом было бы продать Дембеле зимой по финансовым причинам и из-за возможной негативной реакции фанатов на футболиста во время домашних игр клуба.

«Барса» отзовет предложение Дембеле о продлении контракта, чтобы он не передумал. Усмана могут перестать выпускать на поле до конца сезона