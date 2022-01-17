Дембеле не будет играть за «Барсу», если не продлит контракт и не сменит клуб зимой

выработала отношение к полузащитнику , который не продлевает контракт, рассчитанный до лета.

Если 24-летний француз откажется подписать новое соглашение и сменить команду в зимнее трансферное окно, он больше не будет играть за каталонцев.

Сине-гранатовые намерены вести себя в отношении Дембеле так же, как это было в случае с воспитанником , который был продан за 16+6 млн евро в «РБ Лейпциг» после отказа от контракта с «Барсой».

Усман не будет попадать в заявку на матчи, однако при этом должен будет постоянно тренироваться с командой.

В клубе полагают, что Дембеле не захочет на полгода остаться без игровой практики перед ЧМ-2022 в Катаре. В таком случае он может продлить контракт или уйти зимой в другую команду.

Дембеле отдал 2 голевых паса в 6 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.