Дембеле не будет играть за «Барсу», если не продлит контракт и не сменит клуб зимой

«Барселона» выработала отношение к полузащитнику Усману Дембеле, который не продлевает контракт, рассчитанный до лета.
Если 24-летний француз откажется подписать новое соглашение и сменить команду в зимнее трансферное окно, он больше не будет играть за каталонцев.
Сине-гранатовые намерены вести себя в отношении Дембеле так же, как это было в случае с воспитанником Илайшем Мориба, который был продан за 16+6 млн евро в «РБ Лейпциг» после отказа от контракта с «Барсой».
Усман не будет попадать в заявку на матчи, однако при этом должен будет постоянно тренироваться с командой.
В клубе полагают, что Дембеле не захочет на полгода остаться без игровой практики перед ЧМ-2022 в Катаре. В таком случае он может продлить контракт или уйти зимой в другую команду.
Дембеле отдал 2 голевых паса в 6 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.