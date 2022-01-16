«Барса» отзовет предложение Дембеле о продлении контракта, чтобы он не передумал. Усмана могут перестать выпускать на поле до конца сезона

планирует свои действия в связи с отказом вингера продлевать контракт, истекающий летом.

Diario Sport со ссылкой на инсайдера Жерара Ромеро отмечает, что первым делом клуб собирается отозвать свое предложение игроку, чтобы он уже не смог передумать.

Также «блауграна» изучает возможность срочно снизить сумму отступных за Дембеле – сейчас она равна 500 миллионам евро. Для того, чтобы заинтересовать клубы, готовые купить француза зимой, придется добиться в этом вопросе значительного прогресса.

Если полузащитник не покинет команду в январе, «Барселона» рассматривает возможность не выпускать его на поле до конца сезона. Она хочет показать, что требует к себе уважения, и создать прецедент на случай возникновения схожих ситуаций в будущем.

Ранее сообщалось, что Дембеле требовал 200 млн евро на пять лет и отказался от условий, предложенных каталонским клубом.