«Аталанта» не отпускает Миранчука в «Дженоа» из-за проблем с составом

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Стала известна причина задержки перехода полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа».

У клуба из Бергамо есть проблемы с составом, поэтому 26-летнего россиянина пока не отпускают. Он не может пройти медосмотр для новой команды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Форвард «Аталанты» Дуван Сапата не восстановился после травмы, а полузащитники Руслан Малиновский и Йосип Иличич пропустили последний матч команды, вероятно, из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» арендует Алексея за 2,5 млн евро с правом выкупа за 8 млн. Медосмотр был назначен на сегодня.

Миранчук в текущем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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