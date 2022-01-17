«Аталанта» не отпускает Миранчука в «Дженоа» из-за проблем с составом

Стала известна причина задержки перехода полузащитника «Аталанты» в .

У клуба из Бергамо есть проблемы с составом, поэтому 26-летнего россиянина пока не отпускают. Он не может пройти медосмотр для новой команды, сообщает .

Форвард «Аталанты» не восстановился после травмы, а полузащитники и пропустили последний матч команды, вероятно, из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» арендует Алексея за 2,5 млн евро с правом выкупа за 8 млн. Медосмотр был назначен на сегодня.

Миранчук в текущем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.