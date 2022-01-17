Роберто не согласен на резкое снижение зарплаты в «Барселоне». Контракт у игрока – до лета

и защитник пока не могут договориться о новом контракте.

29-летний игрок получает 12 млн евро в год до уплаты налогов. Каталонцы предложили Серджи продлить соглашение, рассчитанное до лета, на 2 года, но со значительным снижением зарплаты.

В скором времени агент футболиста Хосе Мария Оробитг и директор сине-гранатовых проведут встречу, на которой обсудят потенциальную сделку.

Роберто не устраивает предложение «Барсы», он уже отверг первый вариант соглашения. Клуб же не спешит с продлением контракта, понимая, что игрок, которому в феврале исполнится 30 лет, уже не будет постоянно в стартовом составе и не будет иметь звездного статуса.

У Серджи не так много вариантов продолжения карьеры, но они есть. Соглашаться на сильное понижение зарплаты он не хочет.

В этом сезоне Роберто забил 2 гола и отдал 1 результативный пас в 9 матчах . Его статистика – здесь.